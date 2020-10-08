Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Лукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом

Четверг, 8 октября 2020, 13:21

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что марши протеста против захвата им власти, которые проходят в Минске по выходным, провоцируют рост заболеваемости Covid-19.

Источник: его заявление на совещании по Covid-19

Прямая речь: "То, что происходит сейчас на улицах Минска по выходным (марши протеста - УП) - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше чем в других регионах…

Они скоро сами поймут, куда они вляпались…

Хотят ходить и болеть – пусть болеют!"

Евгений Кизилов, УП

Темы: ЛукашенкокоронавирусБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика Выборы-2020: Почти у всех лидеров растет рейтинг

В Кыргызстане исчезли президент и премьер – СМИ

Степанов поищет "баланс" между локдауном и нарушением правил

Сплошные антирекорды: больных COVID за сутки в Украине - уже более 5 тысяч

В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

Все новости...
Лукашенко
Тихановская хочет позвать Путина посредником на переговоры с Лукашенко
Лукашенко намерен "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии
Белорусская оппозиция все еще ждет, что Лукашенко пойдет на диалог
Последние новости
13:35
Тестами какой страны чаще всего диагностируют COVID-19 в украинцев. Рассказал Степанов
13:32
"Минус" 75 миллиардов: результатами аудита "Нафтогаза" занялась Служба безопасности Украины
13:21
видеоЛукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом
13:21
Еврокомиссия подписала соглашение на поставку первого препарата от коронавируса
13:19
В Украине построят дата-центр с инвестициями в 1 миллиард долларов – Минцифры
13:18
Из-за концерта Билык в Харькове полиция также открыла уголовное производство
13:10
Большинство украинцев не знают, по какой системе пройдут выборы, треть – не знает когда
13:08
Больницы НАН принимать больных COVID-19 с сопутствующими заболеваниями
13:00
инфографика Выборы-2020: Почти у всех лидеров растет рейтинг
12:38
Ляшко рассказал, при каком условии в Украине снова введут жесткий карантин
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!