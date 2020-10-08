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Лукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом

Четверг, 8 октября 2020, 13:21
Лукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что марши протеста против захвата им власти, которые проходят в Минске по выходным, провоцируют рост заболеваемости Covid-19.

Источник: его заявление на совещании по Covid-19

Прямая речь: "То, что происходит сейчас на улицах Минска по выходным (марши протеста - УП) - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше чем в других регионах…

Они скоро сами поймут, куда они вляпались…

Хотят ходить и болеть – пусть болеют!"

Напомним: С октября на белорусах должны были начать испытывать российскую вакцину от Covid-19.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкокоронавирусБеларусь
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