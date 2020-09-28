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Испытывать на беларусах российскую вакцину от Covid-19 начнут с октября

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:02

Российский фонд прямых инвестиций объявил о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Источник: Минздрав Беларуси в Telegram

Дословно: "Планируется, что 1 октября в Беларуси начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V".

Детали: Российский фонд прямых инвестиций будет финансировать это клиническое исследование в Республике Беларусь. 100 человек получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Напомним: Иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях.

11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала ею прививку.

За реакцию на пандемию коронавируса Путин и Лукашенко получили "Шнобелевскую премию".

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019БеларусьРосcия


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