Коломойский: Монобольшинства нет, но зачем мне что-то расшатывать?

Олигарх Игорь Коломойский считает, что монобольшинства у "Слуги народа" в парламенте по сути уже нет, но свою причастность к этому отрицает.

Источник: Игорь Коломойский в комментарии "Украинской правде" для статьи "Монобольшинство на двоих. Для чего Коломойский шантажирует Зеленского", другие собеседники УП

Детали: Один из самых влиятельных представителей действующей власти рассказал УП, что Игорь Коломойский угрожает вывести "своих" людей из "Слуги народа", чтобы Владимир Зеленский заручился поддержкой группы "За будущее" - и близкий к олигарху нардеп Игорь Палица получил кресло премьера или вице-премьера.

По данным УП, некоторое время уже ведутся непубличные переговоры между Офисом президента и депутатской группой "За будущее", однако Палица это отрицает и выражает сомнение, что его группа согласилась бы на коалицию, "даже если бы было такое предложение".

Коломойский также отрицает якобы намерении добиваться премьерства своего человека.

Прямая речь Коломойского: "То, что вы говорите, - ложь. Это фантастика. Да, монобольшинства де-факто нет. Но зачем мне, как вы говорите, что-то расшатывать?

И я не хочу, чтобы Палица стал премьером. При де-факто президентской модели управления, то премьер-министр - это технический человек. это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу товарищу такого желать.

Чтобы разрушить монобольшинство, надо самой "Слуге народа" выгнать 23 человека из фракции. Потому что если кто-то сам выйдет, то партия у них отберет мандат. И даже если "слуги" сами выгонят 23 человека, то они легко доберут себе внефракционных. Или, например, "Доверие" войдет - и все".

Другие подробности: По данным собеседников УП, у Коломойского есть много своих в "Слуге народа" - сейчас где-то под 40 человек, то есть с нардепами группы "За будущее" он может собрать 60-70 голосов.

Это больше, чем "депутатские ресурсы", например, олигарха Рината Ахметова, который может рассчитывать на 30-40 депутатов в разных политсилах.

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