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Ахметов "подкармливает" Офис президента и "Слугу народа" – источник

Среда, 23 сентября 2020, 11:11
Ахметов подкармливает Офис президента и Слугу народа – источник

Олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

Источник: журналист "Украинской правды" Роман Романюк со ссылкой на одного из крупных бизнесменов – в статье "Зе! Коррупция, или Старые схемы эпохи "новых"

Прямая речь собеседника УП из сферы бизнеса: "На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он (Ахметов – ред.) друг".

Детали: В пресс-служба олигарха позже назвали это "абсолютной ложью", которая наносит ущерб деловой репутации Рината Ахметова. Там напомнили, что бизнесмен не ведет политическую деятельность с 2012 года и сосредоточен на благотворительности и развития футбольного клуба "Шахтер".

Между тем, Ринат Ахметов сохраняет свое положение, задабривая новую власть: например, покупает по 300 "скорых" для сел, берет под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса.

А менеджер среднего звена из его холдинга – Денис Шмыгаль – стал премьер-министром в марте.

Денис Шмыгаль, как и и.о. министра энергетики Ольга Буславец, демонстративно дистанцируются от интересов Ахметова, но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и эффективнее, чем для государственного "Энергоатома".

При этом на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля.

Другие подробности: Бывший руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону недавно говорил, что Ахемтов – "человек слова и дела".

Украинская правда. обновлено

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Темы: АхметовОфис президентаСлуга народаЗеленскийкоррупция
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