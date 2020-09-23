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Ахметов "подкармливает" Офис президента и "Слугу народа" – источник

Среда, 23 сентября 2020, 11:11

Олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

Источник: журналист "Украинской правды" Роман Романюк со ссылкой на одного из крупных бизнесменов – в статье "Зе! Коррупция, или Старые схемы эпохи "новых"

Прямая речь собеседника УП из сферы бизнеса: "На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он (Ахметов – ред.) друг".

Детали: Ринат Ахметов сохраняет свое положение, непублично задабривая новую власть: покупает по 300 "скорых" для сел, дает средства на содержание партии.

Видимо, не зря менеджер среднего звена из его холдинга – Денис Шмыгаль – стал премьер-министром в марте.

Денис Шмыгаль, как и и.о. министра энергетики Ольга Буславец, демонстративно дистанцируются от интересов Ахметова, но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и на порядок эффективнее, чем для государственного "Энергоатома".

При этом на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля.

Другие подробности: Бывший руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону недавно говорил, что Ахемтов – "человек слова и дела".

Украинская правда
Темы: АхметовОфис президентаСлуга народаЗеленскийкоррупция


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