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За флаг ЛГБТ на администрации Путина в Москве задержали участниц Pussy Riot

Четверг, 8 октября 2020, 15:12

Московские полицейские задержали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину после того, как накануне активисты этой группы развесили на административных зданиях в российской столице радужные флаги ЛГБТ-сообщества.

Источник: "Дождь", "Медиазона"

Детали: Сообщается, что Никульшину повезли в отдел полиции по Мещанскому району.

Алехину задержали около креативного кластера "Флакон". Участник Pussy Riot Петр Верзилов рассказал, что Алехину задержали перед интервью на "Дожде".

Издание опубликовало видео, как полицейские тащат Алехину в автозак.

Предыстория: 7 октября группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив радужные флаги на "главных символах российской государственности": администрации президента на Старой площади, здании ФСБ на Лубянке, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.



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