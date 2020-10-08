Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд по делу Шеремета сменил одного из трех присяжных

Четверг, 8 октября 2020, 15:44
Суд по делу Шеремета сменил одного из трех присяжных

Шевченковский районный суд Киева на своем заседании по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко и заменил его другим.

Источник: видеотрансляция из зала суда

Детали: Присяжный Михайленко - муж Анны Чупиной, которую автоматическая система тоже выбирала для рассмотрения дела. Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственниками. Михайленко самоотвод не взял. Поэтому защита еще в начале хотела отстранить присяжного, однако суд отказал.

После этого защита во второй раз захотела отстранить Михайленко, сославшись на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а мужчина вероятно соврал, когда говорил, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отстранить Михайленко.

После этого прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина живут вместе. После того, как информация подтвердилась, отвести присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.

После вынесения решения суд предложил Михайленко дать объяснения, однако тот отказался.

В деле есть два запасных присяжных, и одним из них - Юрием Федоренко - суд заменил Михайленко.

Федоренко - предприниматель, занимается управлением недвижимости. Присяжным работал уже в двух уголовных делах. По его словам, он участвовал в обеих Майданах.

Мужчина отличился довольно резким общением с прокурором. Представитель обвинения спрашивал его среди прочего, какой была его позиция в качестве присяжного в предыдущих делах. Обсуждать это не позволила судья, ведь Федоренко как член суда подписал приговоры и не может обсуждать детали.

Знать больше По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Соня Лукашова, Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело Шереметасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: