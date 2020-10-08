Суд по делу Шеремета сменил одного из трех присяжных
Шевченковский районный суд Киева на своем заседании по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко и заменил его другим.
Источник: видеотрансляция из зала суда
Детали: Присяжный Михайленко - муж Анны Чупиной, которую автоматическая система тоже выбирала для рассмотрения дела. Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственниками. Михайленко самоотвод не взял. Поэтому защита еще в начале хотела отстранить присяжного, однако суд отказал.
После этого защита во второй раз захотела отстранить Михайленко, сославшись на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а мужчина вероятно соврал, когда говорил, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отстранить Михайленко.
После этого прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина живут вместе. После того, как информация подтвердилась, отвести присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.
После вынесения решения суд предложил Михайленко дать объяснения, однако тот отказался.
В деле есть два запасных присяжных, и одним из них - Юрием Федоренко - суд заменил Михайленко.
Федоренко - предприниматель, занимается управлением недвижимости. Присяжным работал уже в двух уголовных делах. По его словам, он участвовал в обеих Майданах.
Мужчина отличился довольно резким общением с прокурором. Представитель обвинения спрашивал его среди прочего, какой была его позиция в качестве присяжного в предыдущих делах. Обсуждать это не позволила судья, ведь Федоренко как член суда подписал приговоры и не может обсуждать детали.
Знать больше По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине