Суд по делу Шеремета сменил одного из трех присяжных

Шевченковский районный суд Киева на своем заседании по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко и заменил его другим.

Источник: видеотрансляция из зала суда

Детали: Присяжный Михайленко - муж Анны Чупиной, которую автоматическая система тоже выбирала для рассмотрения дела. Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственниками. Михайленко самоотвод не взял. Поэтому защита еще в начале хотела отстранить присяжного, однако суд отказал.

После этого защита во второй раз захотела отстранить Михайленко, сославшись на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а мужчина вероятно соврал, когда говорил, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отстранить Михайленко.

После этого прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина живут вместе. После того, как информация подтвердилась, отвести присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.

После вынесения решения суд предложил Михайленко дать объяснения, однако тот отказался.

В деле есть два запасных присяжных, и одним из них - Юрием Федоренко - суд заменил Михайленко.

Федоренко - предприниматель, занимается управлением недвижимости. Присяжным работал уже в двух уголовных делах. По его словам, он участвовал в обеих Майданах.

Мужчина отличился довольно резким общением с прокурором. Представитель обвинения спрашивал его среди прочего, какой была его позиция в качестве присяжного в предыдущих делах. Обсуждать это не позволила судья, ведь Федоренко как член суда подписал приговоры и не может обсуждать детали.

Знать больше По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине