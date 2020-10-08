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Трое убитых, 500 случаев пыток, 1800 заявлений о насилии - Беларусь после выборов

Четверг, 8 октября 2020, 19:27
Радио Свобода

Белорусские правозащитники представили доклад "О нарушениях прав человека в Беларуси в поствыборный период", который направят ОБСЕ.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Правозащитники проанализировали белорусское законодательство, в частности, закон о об органах внутренних дел, в котором четко прописаны все основания для применения оружия и обстоятельства, при которых оружие не может быть применено.

Оружие нельзя использовать в больших скоплениях людей, в присутствии женщин и несовершеннолетних. За исключением случаев вооруженного нападения, поясняет адвокат объединения "Весна" Валентин Стефанович.

Юрист отметил, что 9-11 августа в Беларуси впервые были применены некоторые виды вооружения и спецтехники. Например, резиновые пули, от которых люди получали очень глубокие ранения. Широкое распространение получили светошумовые гранаты.

Только в Минске за первые 3 дня после выборов за медицинской помощью обратились более 1200 человек. Многие были тяжело ранены осколками, юноше оторвало ступню.

Милиция абсолютно непропорционально ситуации использовала спецсредства в нарушение национального законодательства в отношении большого количества людей.

Как минимум два человека были застрелены во время акций протеста, один умер от неоказания медицинской помощи, а один был найден повешенным.

Зарегистрировано более 500 случаев пыток, в следственные органы обратилось 1800 человек.

Пытки применялись повсеместно: в следственных изоляторах, районных отделениях милиции, отделениях милиции, тюрьмах: в Минске, областных городах и райцентрах.

Анализ показывает, что большое количество жертв были случайными людьми.

Произошло 300 нарушений прав журналистов, было 180 случаев задержания журналистов

Правозащитники рассказали о встрече с группой парламентариев, которых просили вмешаться в ситуацию. Однако в кулуарах им сказали, что у парламента нет инструментов для воздействия на силовиков.

Преследование протестующих основано на фальсификациях, беззаконии и безнаказанности, целенаправленно создается и управляется высшей властью.

По словам правозащитников, ни одно уголовное дело в отношении сотрудников силовых структур о превышении служебных полномочий возбуждено не было.

Предыстория: 

  • В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов. В результате произвола силовиков задерживались десятки тысяч активистов.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президиума совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.
  • Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ" и провел тайную инаугурацию.

Темы: Беларусь


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