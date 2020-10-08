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Первый помощник Зеленского тайно приезжал домой к Ахметову – "Схемы"

Четверг, 8 октября 2020, 22:23

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.

Источник: "Зе-Ахметов"

Детали: 31 августа съемочная группа зафиксировала, как из боковых ворот Офиса президента выехала Audi А8 на "номерах прикрытия", которой на постоянной основе пользуется первый помощник президента Сергей Шефир, и потом заехала на заправку по дороге в сторону элитного поселения Конча-Заспа.

Туда подъехала машина, которой пользуется охрана Рината Ахметова и приехал бронированный Mercedes-Maybach.

 

все фото - "Схемы"

Журналисты зафиксировали, как Сергей Шефир вышел из Audi и пересел в Maybach.

 

Maybach направился в сторону поселка Плюты в Киевской области. Журналистам удалось отследить, как автомобиль повернул именно к боковым воротам поместья бизнесмена Рината Ахметова.

 

Журналисты обратились к Сергею Шефира с вопросами, он обсуждал с олигархом, почему встречался с ним тайно и известно об этом президенту. В ответ Сергей Шефир отметил: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

Эти вопросы также "Схемы" адресовали Пресс-служба олигарха. О теме встречи с Шефиры в августе в Ахметова не ответили, так же не подтвердили и не опровергли ее проведения. Зато напомнили о другой известной встреча - 16 марта, когда Владимир Зеленский официально встречался с представителями крупного бизнеса: "Как вы знаете, эта встреча была посвящена борьбе страны с коронавируса. Тогда же, в марте, на борьбу с эпидемией в Украине господин Ахметов выделил 300 000 000 гривен. На эти деньги Благотворительным фондом Рината Ахметова закуплены и направлены в больницы страны тесты средства индивидуальной защиты для медиков, а также аппараты ИВЛ, которые уже спасают жизни украинский. Цель у господина Ахметова только одна - помочь нашей стране преодолеть пандемию. Любые другие версии являются слухами и манипуляциями".

Журналисты направили запрос к президенту с вопросами, известно ли ему о тайной встрече Шефира с Ахметовым дома у олигарха, и уполномочивал президент своего помощника на переговоры с ним, и считает Зеленский такой формат контактов приемлемым, учитывая предвыборные обещания прозрачных отношений с представителями крупного бизнеса.

С Офиса президента пришел следующий ответ: "16 марта 2020 во время встречи с представителями крупного бизнеса (в том числе с участием Рината Ахметова) глава государства Владимир Зеленский обсуждал вопросы противодействия распространению Covid-19. В дальнейшем других встреч (в том числе частных или неофициальных) президента Украины с бизнесменом Ринатом Ахметовым не было. Глава государства тоже не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи".

Также там отметили: "Бизнесмен Ринат Ахметов осуществляет существенный вклад в экономическое и социальное развитие Украины через принадлежащие ему предприятия, которые являются одними из крупнейших налогоплательщиков и обеспечивают рабочие места для сотен тысяч граждан Украины. Мы благодарны Благотворительному фонду Рината Ахметова за выделение значительных средств на борьбу с эпидемией".

Отдельно "Схемы" обратили внимание на лояльную к президенту редакционную политику информационного вещания телеканала "Украина", базирующаяся, в том числе на выводах медиаэкспертов профильного онлайн-издание "Детектор медиа". В частности, это отражается в частоте появления новостей о Зеленского и тональности ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" с участием президента, также выходит на канале олигарха.

Что было раньше: Один из крупных бизнесменов в статье УП "Зе! Коррупция, или Старые схемы эпохи "новых" рассказал, что олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слугу народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

Темы: ЗеленскийАхметов


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