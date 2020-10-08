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ВОЗ зафиксировала рекорд новых заражений COVID-19 с начала пандемии

Четверг, 8 октября 2020, 23:58

За последние сутки в мире коронавирусом заразились 338 799 человек, что стало новым рекордом за все время пандемии.

Источник: отчет на сайте Всемирной организации здравоохранения

Детали: Наибольшее количество новых случаев зафиксировали на Американском континенте, где за сутки заразились 122 715 человек. Следом идет Европа, где было зафиксировано 96,9 тыс. новых случаев. На третьем месте Юго-Восточная Азия, в этом регионе выявили 89,6 тыс. зараженных, по данным ВОЗ.

По странам – больше всего заражений за сутки – в Индии (78,5 тысяч заражений), затем Бразилия (почти 42 тысячи) и США (почти 39 тысяч).

По данным ВОЗ, в четверг во всем мире было зарегистрировано еще 5 514 смертей, в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.

Напомним: Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала 4 октября. Тогда количество новых случаев заражения коронавирусом за день насчитывало 330 тыс.

Согласно данным Worldometer, 7 октября в мире COVID-19 обнаружили у 339 000 человек. Умерло в этот день 5822 пациентов.

ВООЗ сообщала, что 7 октября зарегистрировали 273 тысячи.

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Темы: коронавирусэпидемия


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