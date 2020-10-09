Азербайджан и Армения сядут за стол переговоров в Москве

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву.

Источник: пресс-служба Кремля, российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка".

Детали: 8 октября в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

Текст заявления Путина: "После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении".

Предыстория:

Армения и Азербайджан 27 сентября утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана - на грани между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

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