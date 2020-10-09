В больницах Киева заканчиваются места, Кличко обратился к правительству

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру и министру здравоохранения с призывом предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в столице.

Источник: Кличко во время онлайн пресс-конференции

Детали: По словам мэра, город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом, власть действует на опережение, постепенно увеличивая количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сейчас это более 2,5 тысячи коек в 20 медучреждениях столицы. В то же время заполненность этих мест - уже более 70%.

Сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Так, на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1675 больных коронавирусом, из них 36 детей. 338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больных.

Кличко подчеркнул, что с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.

Прямая речь: "Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве.

Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь".

Напомним: За минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 567 человек (больше всего со времен пандемии), десять заболевших скончались.