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Верховный суд не наказал Зеленского, но предупредил - говори по-украински

Пятница, 9 октября 2020, 15:42
Верховный суд не наказал Зеленского, но предупредил - говори по-украински

Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей, но решил не наказывать Владимира Зеленского за использование русского еще в начале каденции.

Источник: ВС в Facebook

Детали: Согласно сообщению, лицо обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным общение президента Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

Учитывая изложенное, Большая палата ВС 7 октября закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховный судязык
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