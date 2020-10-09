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Лукашенко рассказал, как "спас от сожжения" Тихановскую и "дал ей денег" на Литву

Пятница, 9 октября 2020, 16:20

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал невероятную историю о том, как Светлану Тихановську хотели сжечь, а он ее спас, за границу по ее просьбе вывез, да еще и денег на проживание дал.

Источник: трансляция выступления Лукашенко на его телеграмм-канале "Пул первого"

Детали: По его словам, враги планировали поджечь штаб оппозиции вместе с Тихановской, а потом обвинить в этом власть Беларуси. Но Лукашенко направил туда переодетых силовиков, чтобы они "взяли штаб под контроль" и не дали "случиться беде". "Замысел был типа Одессы - поджечь штаб и обвинить власть", - заявил он.

На следующий день, продолжает Лукашенко, Тихановская якобы обратилась к нему за помощью – мол, ее жизнь под угрозой и ее нужно вывезти в Литву.

Прямая речь: "И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. "Большое спасибо вам!", на шею, плакала. Вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всем, в том числе, если нужно, новую квартиру там снять и так далее и тому подобное. Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Вот, чтобы вы знали, что произошло в то время.

Этой сакральной жертвы не случилось. А представьте, если б это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял жизни и смерти, и это было ее желание".

Предыстория: в штабе Тихановской говорят, что ее вывезли из страны в Литву представители белорусских властей и у Светланы не было выбора.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЛукашенкоТихановская


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