"У нее не было выбора": доверенное лицо Тихановской о том, как ее вывезли из страны

Доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской рассказала, что кандидатку вывезли из страны в Литву представители белорусских властей и что у нее не было выбора.

Источник: доверенное лицо Тихановской Ольга Кавалькова, белорусская служба "Радио Свобода".

Прямая речь Кавальковой: "У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, чтобы она была на воли и жива. Отъезд Светланы позволил освободить Марию Мороз (начальницу штаба Тихановской – ред.), которая оказалась заложницей в этой ситуации, они уехали вместе".

Детали: По ее словам, часть команды Тихановской до сих пор находится в заложниках.

Кавалькова отметила, что решение Тихановской уехать из страны ничего не меняет: "Светлана победила на выборах, мы все победили, мы сделали невозможное. Там, где комиссии подсчитывали голоса честно, Тихановская набрала от 60% до 70%, в Новой Боровой - 90%, есть документальные подтверждения - копии протоколов.

Ее отъезд из страны не отменяет нашу победу и поражение правительства, белорусы никогда не примут Александра Лукашенко на пост президента, люди не верят в его победу. Власть должна признать это и начать диалог, если диалога нет, то у людей единственный выбор - это протесты".

Она считает, что сейчас в эскалации протеста виновата исключительно власть, которая не оставила людям выбора. Ковалькова призвала власти остановиться и вступить в диалог.

Что было раньше: 11 августа стало известно, что Тихановская отбыла в Литву. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Анна Красулина, пресс-секретарь штаба Тихановской, сказала, что не смогла связаться с ней лично.

10 августа Светлана Тихановская вместе с представителями объединенного штаба отправилась в ЦИК с жалобой на нарушения во время выборов. В ЦИК она пробыла более 3 часов. По словам Красулиной, после того, как Тихановская вышла из ЦИК, она сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении.

Жалоба была зарегистрирована, сообщил после встречи адвокат Виктора Бабарика Максим Знак. По его словам, Тихановскую якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам.

Предыстория: