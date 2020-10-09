Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров по Карабаху

В Москве начались переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", информацию подтвердили СМИ обеих стран.

Встреча проходит при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

На этой неделе Франция анонсировала проведение двух раундов переговоров о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Франция, Россия и США проведут эти переговоры, чтобы начать диалог между воюющими сторонами, который должен состояться немедленно.

Эти три страны являются сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая занимается поиском путей решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении ранее заявил о готовности Еревана идти на компромиссы в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но только при условии аналогичных шагов со стороны Баку.

Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, но в первую очередь полагается на Минскую группу ОБСЕ в этом вопросе.