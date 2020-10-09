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KyivPride: Нацкорпус угрожает ТРЦ "Гулливер" из-за радужного флага

Пятница, 9 октября 2020, 21:00

Общественная организация KyivPride сообщила, что показ прайд-флага на ТРЦ "Гулливер" от 9 октября будет прекращено из-за угрозы "праворадикально настроенных ксенофобов".

Источник: KyivPride в Facebook, "Буквы"

Дословно: "Мы возмущены, нет - мы разгневаны и в ярости, небольшая группка праворадикально настроенных ксенофобов думает, что она может влиять на свободу самовыражения и решать, кто в нашей стране может иметь права человека, а кто - нет. Развитие европейского гражданского общества невозможно в условиях, когда праворадикальные меньшинства диктуют правила свободы и жизни другим".

Детали: В здании ТЦ транслировали и планировали транслировать в течение недели радужный флаг. KyivPride заявляет, что Нацкорпус 8 октября провел акцию, угрожая администрации "Гулливера", с требованием выключить трансляцию флага.

Сообщество KyivPride собирает сторонников 11 октября возле ТРЦ "Гулливер" на мирную акцию.

На официальной странице торгового центра комментариев относительно событий и решения нет.

Так, издание "Буквы" рассказывает, что 8 октября вечером под киевским ТРЦ "Гулливер" состоялась акция протеста.

На ней, отмечает издание, активисты предложили заменить ЛБГТ-флаг на изображение в память погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области курсантов и офицеров. А свои требования в виде письма передали PR-директору ТРЦ, которая вышла к протестующим.

 

 

Украинская правда
Темы: Киев


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