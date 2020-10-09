Общественная организация KyivPride сообщила, что показ прайд-флага на ТРЦ "Гулливер" от 9 октября будет прекращено из-за угрозы "праворадикально настроенных ксенофобов".

Источник: KyivPride в Facebook, "Буквы"

Дословно: "Мы возмущены, нет - мы разгневаны и в ярости, небольшая группка праворадикально настроенных ксенофобов думает, что она может влиять на свободу самовыражения и решать, кто в нашей стране может иметь права человека, а кто - нет. Развитие европейского гражданского общества невозможно в условиях, когда праворадикальные меньшинства диктуют правила свободы и жизни другим".

Детали: В здании ТЦ транслировали и планировали транслировать в течение недели радужный флаг. KyivPride заявляет, что Нацкорпус 8 октября провел акцию, угрожая администрации "Гулливера", с требованием выключить трансляцию флага.

Сообщество KyivPride собирает сторонников 11 октября возле ТРЦ "Гулливер" на мирную акцию.

На официальной странице торгового центра комментариев относительно событий и решения нет.

Upd. PR-директор ТРЦ "Гулливер" Татьяна Атаджанова в комментарии "Украинской правде" открестилась от решения и сообщила, что радужный флаг сняли не они, а рекламное агентство "Соль".

Прямая речь Атаджановой: "С 1 сентября все экраны и фасады центра мы отдали в аренду рекламному агентству "Соль", которое занимается контрактами и размещением рекламы и любой информации. К сожалению, я не владею всеми условиями контракта с любым партнером или контрагентом агентства.

Негативные упреки в нашу сторону начали поступать со вторника. Предупреждение о погромах и нецензурные призывы, упреки о том, что "Гулливер" ни разу не поддержал семейные ценности или воинов АТО, что является неправдой, и требования снять все с эфира.

Мы пообщались с рекламным агентством и после вчерашних и сегодняшних поджогов, после запугивания посетителей, рекламное агентство предупредило нас, что для безопасности посетителей они приостановили трансляцию (прайд-флага – ред.). Возможно, эти молодые люди вышли и на агентство, и также начали запугивать их. Нам рекламное агентство сообщило, что отказалась демонстрировать флаг ради спокойствия и из-за угроз праворадикалов".

Что было раньше: Издание "Буквы" сообщало, что 8 октября вечером под киевским ТРЦ "Гулливер" состоялась акция протеста.

На ней, отмечает издание, активисты предложили заменить ЛБГТ-флаг на изображение в память погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области курсантов и офицеров. А свои требования в виде письма передали PR-директору ТРЦ, которая вышла к протестующим.