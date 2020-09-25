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На Харьковщине разбился военный самолет, есть погибшие

Пятница, 25 сентября 2020, 21:29

В Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

Источник: глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в telegram, пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ, отдел коммуникации полиции Харьковской области

Прямая речь Кучера: "Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий.

Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь".

Детали: Вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б / н 76) Воздушных Сил ВС.

Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется.

По данным полиции, на его борту находилось до десятка человек.

 

 

Роман Петренко, УП
Темы: Харьковская областьаварияВооруженные силы


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