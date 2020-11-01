Бокс: по решению судей Усик победил британца Чисору
Воскресенье, 1 ноября 2020, 01:06
33-летний украинский боксер Александр Усик победил 36-летнего британца Дерека Чисору и стал обладателем статуса обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.
Источник: трансляция поединка на Megogo
Детали: По решению судей Усик выиграл бой. Финальный счет троих арбитров: 117:112, 115:113, 115:113. Это был его второй поединок в супертяжелом веса.
После поединка с Чисорой Александр Усик высказался, что теперь ждать встречи уже с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джошуа.
Фото: Matchroom Boxing via Twitter
Справка:
- Дебютный бой Усик досрочно выиграл у американца Чазз Уизерспуна в октябре 2019 года.
- Британец Чисора провел 41 поединок на профессиональном ринге, в 32-х из них боксер победил (23 — нокаутом), в 9 проиграл.
- Усик провел 17 поединков, в каждой из которых победил (13 — нокаутом).
- Накануне встречи британский боксер весил 115,7 кг, Усик - 98,4 килограмм.
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Николай Донев, УП