Коронавирус: в Украине почти 8 тысяч новых заражений, 110 человек умерли

В субботу, 31 октября, в Украине обнаружили еще 7959 случаев коронавируса, 110 больных умерли, 2513 - выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего заражений – на Харьковщине (883 и 2 летальных случая) и на Житомирщине (608 и 8 смертей).

Также в тройке "лидеров" по распространению вируса находится столица. В Киеве за прошедшие сутки обнаружили еще 689 заражений, 12 жителей города умерли от Covid-19.

При этом во Львовской и Донецкой областях зафиксировали больше всего смертей от коронавируса за сутки – 15 и 14 соответственно.

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Напомним: 30 октября в Украине были обнаружены рекордные 8752 случая коронавируса. Умерли от болезни 155 человек, выздоровели - 3902, госпитализированы 1190 больных.