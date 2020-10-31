Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новый антирекорд в Украине: 8752 случая коронавируса в сутки

Суббота, 31 октября 2020, 08:48

За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине обнаружили рекордные 8752 случаи коронавируса. Умерло от болезни 155 человек, выздоровело – 3902.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего заболевших обнаружили в Киеве – 781 человека, 23 жителя столицы умерли.

На втором месте Донецкая область – 749 случаев. Здесь зафиксировано 9 смертей от коронавируса.

622 новых и 6 летальных случаев зафиксировано в Харьковской области.

Во Львовской области 514 новых случаев и 14 летальных, в Одесской – 507 новых и 6 летальных.

В Хмельницкой области обнаружили 497 новых случаев (2 летальных).

В Днепропетровской – 416 новых и 19 летальных.

Также 19 летальных случаев произошло 30 октября в Киевской области, там обнаружили 345 новых случаев коронавируса.

Что предшествовало: 29 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 8 312 человек, 173 больных умерли, 3 394 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 140 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новый антирекорд в Украине: 8752 случая коронавируса в сутки

Армения просит Путина помочь в "обеспечении безопасности"

Пандемия продолжает устанавливать антирекорды: 573 тысяч больных за сутки

Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но есть условия – Кулеба

фото, обновленоГБР задержало одного из руководителей ДФС: требовал $200 тысяч

Новости 30 октября: дальнейшая судьба судей КС, заявления главы КС

Все новости...
коронавирус
Пандемия продолжает устанавливать антирекорды: 573 тысяч больных за сутки
Рекордные полмиллиона человек заразились COVID в сутки
Экономика может восстановиться после коронакризиса в 2022 году – Нацбанк
Последние новости
08:48
Новый антирекорд в Украине: 8752 случая коронавируса в сутки
08:27
Армения просит Путина помочь в "обеспечении безопасности"
08:00
Главные новости пятницы и ночи: дальнейшая судьба судей КС, заявления главы КС
07:15
После обострения суббота на фронте началась без нарушений – ООС
06:19
Фейковых "горсовет" пытались создать в Запорожье – СБУ
05:23
Пандемия продолжает устанавливать антирекорды: 573 тысяч больных за сутки
04:17
Миссия ОБСЕ фиксирует рост нарушений "тишины" на Донбассе
03:20
ФотоНа марш из-за запрета абортов в Варшаве вышли около 100 тысяч человек
02:31
Смертельное ДТП на Майдане: водителю сообщили о подозрении, госпитализированы три человека
01:55
Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но есть условия – Кулеба
Все новости...