Новый антирекорд в Украине: 8752 случая коронавируса в сутки

За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине обнаружили рекордные 8752 случаи коронавируса. Умерло от болезни 155 человек, выздоровело – 3902, были госпитализированы 1190 человек.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Больше всего заболевших обнаружили в Киеве – 781 человека, 23 жителя столицы умерли.

На втором месте Донецкая область – 749 случаев. Здесь зафиксировано 9 смертей от коронавируса.

622 новых и 6 летальных случаев зафиксировано в Харьковской области.

Во Львовской области 514 новых случаев и 14 летальных, в Одесской – 507 новых и 6 летальных.

В Хмельницкой области обнаружили 497 новых случаев (2 летальных).

В Днепропетровской – 416 новых и 19 летальных.

Также 19 летальных случаев произошло 30 октября в Киевской области, там обнаружили 345 новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 1190 человек.

В общем 30 октября было проведено 75 798 тестирований, из них 46007 методом ПЦР и 29791 методом ИФА.

Что предшествовало: 29 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 8 312 человек, 173 больных умерли, 3 394 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 140 человек.

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