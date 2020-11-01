В Киеве мост Патона перекрыт, специалисты ищут взрывчатку

Утром 1 ноября поступило сообщение о заминировании моста Патона в Киеве, движение по нему временно ограничили.

Источник: пресс-служба полиции Киева в комментарии Украинской правде

Детали: Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье.

На месте в настоящее время работают взрывотехники и кинологи.

Киев оперативный в Facebook опубликовал фото, на котором видно, что движение транспорта по мосту не осуществляется.