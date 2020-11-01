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Марш против террора в Минске: в центр стянули пулеметы, силовики стреляют

Воскресенье, 1 ноября 2020, 15:43

В Минске в воскресенье проходит очередная массовая акция протеста, в центр города власти стянули бронированные вездеходы с пулеметами, силовики стреляют в воздух и пытаются разогнать людей.

Источник: BBC News Украина, TUT.BY

Детали: Вблизи станции метро Московская в Минске один из силовиков, заграждавших путь протестующим, открыл огонь.

Очевидцы отмечают, что вітсрелов было несколько.

Сначала представители власти заявляли, что не располагают информацией о выстрелах, однако после того, как видео распространилось в сети, пресс-служба минской милиции подтвердила, что правоохранители стреляли в воздух якобы "для пресечения нарушения закона".

 
TUT.BY

Около 15:30 портал TUT.BY в Телеграм опубликовал видео стрельбы на улице Мирошниченко в Минске. После того, как силовики начали стрелять, людям пришлось бежать.

Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.

 

Участники воскресного Марша против террора выражают несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиением участников протестных акций.

По данным СМИ, в акции принимают участие не менее 10 тысяч человек.

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не намерен покидать страну под давлением протестов.

Темы: Беларусьмитинги


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