Марш против террора в Минске: в центр стянули пулеметы, силовики стреляют
В Минске в воскресенье проходит очередная массовая акция протеста, в центр города власти стянули бронированные вездеходы с пулеметами, силовики стреляют в воздух и пытаются разогнать людей.
Источник: BBC News Украина, TUT.BY
Детали: Вблизи станции метро Московская в Минске один из силовиков, заграждавших путь протестующим, открыл огонь.
Очевидцы отмечают, что вітсрелов было несколько.
Сначала представители власти заявляли, что не располагают информацией о выстрелах, однако после того, как видео распространилось в сети, пресс-служба минской милиции подтвердила, что правоохранители стреляли в воздух якобы "для пресечения нарушения закона".
Около 15:30 портал TUT.BY в Телеграм опубликовал видео стрельбы на улице Мирошниченко в Минске. После того, как силовики начали стрелять, людям пришлось бежать.
Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.
Участники воскресного Марша против террора выражают несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиением участников протестных акций.
По данным СМИ, в акции принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не намерен покидать страну под давлением протестов.