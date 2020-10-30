Лукашенко заявил, что "бежать не собирается"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дает понять, что не намерен покидать страну под давлением протестов.

Источник: Лукашенко, которого цитирует TUT.by, "Пул Первого"

Прямая речь: "Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни…



Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул.



Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили".

Напомним: За 26 лет правления в Беларуси Александр Лукашенко не менее 13 раз заявлял, что "не держится за власть посиневшими руками" и "наелся" президентства.

В Беларуси более двух месяцев продолжаются многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. Рабочие на предприятиях объявляют забастовки, в столице и других городах проходят "женские марши", студенческие акции, к протесту также присоединились пенсионеры и люди с инвалидностью. Они отмечают, что их протест мирный.

Лукашенко же отказывается назначать перевыборы.