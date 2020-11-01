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В Австралии после жесткого карантина – впервые ни одного случая COVID

Воскресенье, 1 ноября 2020, 16:16

В Австралии впервые за почти пять месяцев не зафиксировали ни одного случая коронавируса за сутки - между 20:00 пятницы и 20:00 субботы.

Источник: BBC News Украина

Детали: При этом в штате Виктория, который был эпицентром второй волны заболевания в Австралии, ни одного случая не фиксируют уже второй день подряд. Этому предшествовал 112-дневной жесткий карантин.

Представители органов здравоохранения страны говорят, что дополнительные ограничения могут ослабить в течение нескольких следующих дней.

Министр здравоохранения Грег Хант в своем аккаунте в Twitter выразил благодарность медикам и гражданам: "Спасибо всем нашим удивительным работникам здравоохранения и прежде всего - австралийскому народу".

Напомним: С начала пандемии в 25-миллионной Австралии зафиксировали около 27,5 тысяч заражений и 900 смертей от Covid-19. Это значительно меньше, чем во многих других странах.

Страна для борьбы с вирусом выбрала стратегию локдаунив и предохранительного тестирования, чтобы отслеживать и контролировать заболеваемость.

В штате Виктория (на него пришлось 90% смертей от коронавируса) действовал один из самых строгих карантинов в мире и был введен комендантский час.

Темы: Австралияэпидемиякоронавирус


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