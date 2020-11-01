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"Лидеры известны: российские марионетки и олигархи": Зеленский для FT о решении КС

Воскресенье, 1 ноября 2020, 17:50
Лидеры известны: российские марионетки и олигархи: Зеленский для FT о решении КС
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский в своей статье для Financial Times назвал силами, стоящими за скандальным решением Конституционного Суда и другими атаками на антикоррупционную реформу, "российских марионеток и олигархов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье украинского президента, вышедшей в Financial Times 1 ноября.

Во вступлении Зеленский сравнивает атаку на Украину, осуществяемую через ее демократические институты, с атаками, которые происходят на линии столкновения. Он подчеркивает, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить ключевую часть достижений в этой сфере, произошедших после Революции достоинства благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке западных партнеров.

Зеленский напоминает, что до этого решения Конституционного Суда было и другое - по поводу Национального антикоррупционного бюро и его руководства.

"Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины", - подчеркивает Зеленский.

Особенно беспокоит то, добавляет он, что рассмотрения КС ждет еще ряд представлений "от пророссийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами", и они также могут отменить достижения в ключевых реформах - по поводу банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.

"Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов. Они - против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от чего выигрывают 99%, а не 1%", - отмечает он.

Зеленский добавляет, что "никогда не позволит этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции".

Далее он перечисляет меры, к которым прибегли СНБО и правительство после решения Конституционного Суда; указывает на то, что председатель КС теперь под подозрением из-за приобретения имущества в оккупированном Крыму, которое, кроме того, не задекларировал.

"Этих судей нужно заменить независимыми, уважаемыми юристами. Мы также начинаем расследование в отношении людей, которые незаконно действовали в интересах хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил, чтобы разрушить наши антикоррупционные органы", - отмечает Зеленский.

Он пишет также, что поручил правительству разработать новую программу судебной реформы, которая поможет реально очистить суды.

В конце Зеленский призывает реформаторские силы в украинском политикуме и обществе "объединиться в борьбе за будущее страны", а международных партнеров - продолжить поддержку Украины.

Темы: ЗеленскийКС
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