Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Испания в несколько раз снижает налог на маски, чтобы сделать их дешевле

Среда, 11 ноября 2020, 18:06

Правительство Испании снизит ставку НДС для медицинских масок с 21% до 4%, чтобы сделать их цену доступной на период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министр финансов Мария Хесус Монтеро в среду заявила в парламенте, что на следующей неделе Совет министров своим постановлением утвердит снижение НДС для этого продукта, чтобы применить сверхнизкую ставку.

"Правительство будет проявлять бдительность, чтобы гарантировать, что снижение НДС приведет к снижению цен для конечного потребителя, а не к увеличению доходности бизнеса", - сказала Монтеро.

"Также могу сказать, что мы снова собираемся снизить максимальную розничную цену. Завтра, в четверг, Межведомственная комиссия по ценам на лекарства рассмотрит этот шаг", - добавила она.

Несколько европейских стран уже снизили или даже временно отменили НДС для медицинских масок: в Португалии ставка составляет 6%, во Франции 5,5%, в Германии 5%, а в таких странах, как Италия, Бельгия или Нидерланды, этот товар освобожден от налога.

Напомним, недавно правительство Испании получило поддержку парламента для продолжения чрезвычайного положения в связи с эпидемией и предоставило региональным властям право вводить свои ограничения на передвижение граждан и определять время комендантского часа.

В то же время, в отличие от первой волны, пока ни один из испанских регионов не запретил своим жителям выходить из дома.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 11 ноября: "карантин выходного дня", падение рейтингов "слуг"

Разумков заразился коронавирусом

Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но...

Все новости...
Последние новости
21:40
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием евродипломатов, есть пострадавшие
21:23
Новости 11 ноября: "карантин выходного дня", падение рейтингов "слуг"
21:09
Италия пересекла отметку в 1 млн случаев коронавируса
20:55
Из-за "карантина выходного дня" придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников – "Планета кино"
20:41
В ЦИК объяснили, почему до сих пор не установили все результаты местных выборов
20:24
В Раде подготовили "банковский" законопроект, включенный в меморандум с МВФ
20:06
Выборы в США: штат Джорджия вручную пересчитает все голоса
19:52
Аваков рассказал, как будет решаться проблема со "строительными пирамидами"
19:36
Резников заболел COVID-19
19:18
Львов не будет вводить "карантин выходного дня" – Садовой
Все новости...