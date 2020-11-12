Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Венгрия получит образец российской вакцины в течение полутора недель

Четверг, 12 ноября 2020, 11:52

Венгрия получит образец российской вакцины против коронавируса в течение полутора недель, заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

По предварительным результатам, эффективность российской вакцины Sputnik V составляет 92%, сказал министр в эфире проправительственного телеканала M1.

"Это хорошая новость для Венгрии", - заявил он, отметив, что переговоры о покупке вакцины продвигаются вперед.

По словам Сийярто, образцы вакцины будут доставлены в Венгрию, где они затем пройдут лабораторные испытания.

Небольшое количество вакцины поступит в Венгрию для клинических испытаний, прежде чем во второй половине января будут импортированы большие количества доз вакцины, сказал Сийярто.

Венгрия и Россия договорились в среду, что РФ соберет и отправит Венгрии необходимую для принятия вакцины документацию, добавил министр.

Ранее Сийярто рассказал, что венгерская фармацевтическая компания и российские власти ведут переговоры о производстве вакцины против нового коронавируса.

Темы: коронавирусВенгрия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
коронавирус
На фоне новостей о вакцине от COVID-19 глава Pfizer продал акции компании на 5,6 млн долларов
Степанов: Теперь в субботу и воскресенье максимум - это гулять по улице
Турция запретила курить на улицах из-за коронавируса
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!