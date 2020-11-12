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Венгрия получит образец российской вакцины в течение полутора недель

Четверг, 12 ноября 2020, 10:52

Венгрия получит образец российской вакцины против коронавируса в течение полутора недель, заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

По предварительным результатам, эффективность российской вакцины Sputnik V составляет 92%, сказал министр в эфире проправительственного телеканала M1.

"Это хорошая новость для Венгрии", - заявил он, отметив, что переговоры о покупке вакцины продвигаются вперед.

По словам Сийярто, образцы вакцины будут доставлены в Венгрию, где они затем пройдут лабораторные испытания.

Небольшое количество вакцины поступит в Венгрию для клинических испытаний, прежде чем во второй половине января будут импортированы большие количества доз вакцины, сказал Сийярто.

Венгрия и Россия договорились в среду, что РФ соберет и отправит Венгрии необходимую для принятия вакцины документацию, добавил министр.

Ранее Сийярто рассказал, что венгерская фармацевтическая компания и российские власти ведут переговоры о производстве вакцины против нового коронавируса.

Темы: коронавирусВенгрия
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