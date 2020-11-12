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Президент Литвы посетит Украину до конца года – посол

Четверг, 12 ноября 2020, 15:04

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сообщил, что президент Литвы Гитанас Науседа должен прибыть с визитом в Украину в конце года.

Об этом литовский дипломат рассказал в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Президент Литовской Республики Гитанас Науседа с визитом в Украину должен прибыть в конце этого года. Надеемся, что пандемия COVID-19 не помешает встрече президентов наших стран в Киеве", - отметил дипломат.

Литовский президент должен был посетить Украину в марте, но отложил визит на неопределенный срок из-за пандемии. К тому времени в балтийской стране было подтверждено три случая COVID-19.

Президент Владимир Зеленский в эти дни госпитализирован в больницу "Феофания", поскольку получил положительный результат теста на коронавирус. О заражении Зеленский сообщил 9 ноября.

Темы: ЛитваУкраинамеждународные отношенияпрезидентЗеленский


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