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В Великобритании - впервые более 33 тысяч заражений за сутки

Четверг, 12 ноября 2020, 20:07

В Британии за прошедшие сутки зарегистрировали более 33 тысяч подтвержденных заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 33470 человек. Предыдущий самый высокий показатель превышал 26 000 заражений.

Стоит отметить, что недавно в Британии начали массовое тестирование населения. Соответственно, сейчас выявляют больше больных с легкими симптомами, тогда как во время весенней "первой волны" такие пациенты часто не попадали в официальную статистику.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигла 1,29 млн.

Напомним, на прошлой неделе в британском Ливерпуле начали пилотный проект по массовому тестирования населения на коронавирус.

Пилотное тестирование является частью амбициозного правительственного плана "Операция Муншот" - тестирование на коронавирус всего населения с помощью новейшей технологии тестов (пробы слюны на тест-полосках), во время которого за один день хотят охватывать 10 млн человек.

С 4 ноября Великобритания ввела новый локдаун для Англии на четыре недели. В настоящее время в стране закрыты рестораны и пабы, спортзалы и магазины, которые не продают товары первой необходимости.



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