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Суд Праги отменил решение об обязательном ношении масок на улицах и в магазинах

Пятница, 13 ноября 2020, 14:49

Городской суд в Праге принял решение отменить меру, которой Министерство здравоохранения расширило правила ношения масок с 21 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Суд не нашел должного обоснования мер, поэтому министерству было дано время исправить свои действия до 21 ноября.

"Решению от 19 октября не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы эффективно и ответственно рассмотреть вопрос о том, действительно ли необходимо настаивать на обязательном ношении средств защиты органов дыхания в установленном в настоящее время объеме", - говорится в решении суда.

Суд подчеркнул, что не хочет смягчать угрозы, связанные с эпидемией, и не утверждает, что меры не были необходимыми.

По мнению суда, министерство только обосновало ранее принятые меры и не объяснило, почему предыдущая мера была усилена.

Согласно решению от 21 октября, ношение масок распространилось на открытую территорию муниципалитетов и на автомобили.

Ранее административный суд отменил меры пражских гигиенистов по закрытию вузов. Этот вердикт не имел реальных последствий, поскольку образовательные учреждения были впоследствии закрыты по решению правительства.

Темы: ЧехиякарантинкоронавирусCovid-2019суд


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