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Тихановская анонсировала переход к партизанской форме протестов в Беларуси

Пятница, 13 ноября 2020, 15:30

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что белорусы не откажутся от борьбы с режимом Александра Лукашенко, но, по ее словам, протесты могут приобрести другую форму.

Об этом она сказала в беседе с польским агентством PAP, сообщает "Европейская правда".

"Борьба продолжится", - сказала оппозиционерка, которая уже три месяца находится в Литве.

По ее мнению, борьба может приобрести другую форму.

"Думаю, что люди решат перейти на партизанскую форму, поскольку власть не знает границ в применении силы", - заявила Тихановская.

После того как в минувшее воскресенье (8 ноября) в Беларуси были задержаны более 1 тыс. протестующих, разрабатывается "стратегия и тактика дальнейших действий".

Тихановская оценила, что общенациональная забастовка, которую она объявила несколько недель назад, когда Лукашенко не выполнил условия народного ультиматума о прекращении насилия и освобождения политзаключенных, выполнила свою задачу.

"Нужен был стимул, потому что люди уже устали. Люди хорошо отреагировали. Всегда можно желать большего, но мы благодарны всем тем, кто решился продемонстрировать свое гражданское отношение", - сказала она.

По оценке Тихановской, "очевидно, что режим близок к параличу".

"Власть не выполняет своих основных функций, а только борется с протестующими", - сказала она, отметив, что в многие в силовых структурах переходят "на светлую сторону", но для этих процессов нужно время.

Напомним, в Минске в четверг тысячи белорусов в течение многих часов съезжались к "Площади перемен", чтобы почтить умершего в больнице Романа Бондаренко, которого днем ​​ранее похитили и избили, нанеся смертельные травмы.

Темы: Беларусь


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