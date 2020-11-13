Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британца оштрафовали на $2 тысячи за проезд без маски в транспорте

Пятница, 13 ноября 2020, 18:06
Британца оштрафовали на $2 тысячи за проезд без маски в транспорте

В Великобритании 49-летний мужчина был оштрафован на сумму более 1700 фунтов стерлингов за отказ носить маску для лица в лондонском автобусе в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Фредерик Адомако-Фримпонг из Стратфорда, восточный Лондон, был среди десятков людей, которым в пятницу в Мировом суде Уимблдона было вынесено уведомление о фиксированном штрафе за то, что они не надели маску для лица в общественном транспорте в июле.

Суд заявил, что мужчина не представил "никаких разумных оправданий" тому, что 15 июля на автовокзале Стратфорда он был без маски.

Адомако-Фримпонг был снова остановлен сотрудниками транспортной компании на следующий день по той же причине.

Ему был назначен общий штраф в размере 1710 фунтов стерлингов за правонарушения после того, как он не уплатил фиксированное уведомление о штрафе в размере 100 фунтов в течение 28 дней.

Накануне в Британии зарегистрировали более 33 тысяч подтвержденных заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала эпидемии.

Темы: Великобританияштрафыкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Великобритания
Уоллес говорит, что Британия дала Украине в 15 раз больше артснарядов, чем планировала
После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
Британия ввела санкции против "ЧВК Вагнер" за преступления в Африке
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: