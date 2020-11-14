В Словакии обнадежены снижением количества заражений и открывают театры

В Словакии на фоне падения количества заражений ослабят жесткий карантин, позволив работу с ограничениями театрам, кинотеатрам и церквям. В то же время, срок чрезвычайной ситуации продлили еще на 45 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actuality.

За прошедшие сутки в Словакии обнаружили 1771 новых заражений коронавирусом, а выздоровели 2585 больных. "Такой хорошей пятницы у нас не было с 9 октября", - отметил премьер Игорь Матович. Последние несколько недель ежедневный прирост заражений в Словакии с 5,5 млн населения колебался от более 2 тысяч до более 3 тысяч.

С 16 ноября разрешат открыться театрам, кинотеатрам, спортзалам, бассейнам и религиозным учреждениям.

Театры, кинотеатры и церкви смогут принимать до 50% посетителей от общей вместимости. При этом люди должны сидеть через ряд или в шахматном порядке. Кроме того, на входе нужно осуществлять температурный скрининг, а потреблять пищу и напитки в кинотеатрах запрещено.

Спортзалы и бассейны смогут принимать максимум одного человека на 15 квадратных метров площади и обязаны проводить дезинфекцию.

В то же время, срок действия чрезвычайной ситуации в Словакии, который должен истечь 14 ноября, продлили еще на 45 дней.

Несмотря на ослабление, сохраняется запрет на собрания группами более 6 человек, если они не являются членами одного домохозяйства.

Напомним, в течение последних двух выходных Словакия проводила общенациональную кампанию тестирования. Во время ее первого раунда около 3,6 миллиона человек с 5,5 миллиона населения прошли тесты на антигены.

Около 1% участников тестирования получили положительный результат.

Людей, которые получили отрицательный результат, при этом освободили от соблюдения ряда "коронавирусных" ограничений.