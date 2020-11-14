В Тбилиси – снова митинг оппозиции с требованием новых парламентских выборов

В столице Грузии оппозиционные политические силы снова собрали митинг, требуя проведения новых парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" посиланнням на "Эхо Кавказа".

Очередная акция протеста оппозиции в центре Тбилиси. Требования: повторные парламентские выборы и отставка главы ЦИК.



📷 Mzia Saganelidze (RFE/RL) pic.twitter.com/M6m7i6k2Ma — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) November 14, 2020

Количество людей, собравшихся на проспекте Шота Руставели у парламента, оценивают в несколько тысяч.

Среди участников акции - представители оппозиционных сил и их сторонники. Часть протестующих приехали из регионов.

Оппозиционные лидеры в комментариях СМИ заявили, что их требования остаются неизменными - повторные парламентские выборы, отставка главы ЦИК Тамар Жвании, назначение новой избирательной администрации и освобождение заключенных по политическим мотивам.

Это уже четвертый крупный митинг после парламентских выборов, состоявшихся 31 октября.

Напомним, на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о "масштабных фальсификациях" и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

В ОБСЕ, в то же время, не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

ЕС признал, что парламентские выборы в Грузии в целом были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливому рассмотрению всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

Кризис усложнил жесткий разгон протестов с применением водометов в прошлое воскресенье.

12 ноября "Грузинская мечта" и оппозиция собрались на первую встречу для переговоров о выходе из политического кризиса при посредничестве послов США и ЕС. После нее и оппозиционные лидеры, и власть говорили, что довольны началом переговоров, но быстрых результатов не ожидают.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый Майдан.