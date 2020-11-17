Через центры занятости работу нашли 430 тысяч человек – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что 430 тысяч украинцев устроились на работу через центры занятости.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "На сегодняшний день через центры занятости официально трудоустроено более 430 тысяч человек. Это также то, над чем мы работали 8 месяцев, чтобы помочь бизнесу".

Детали: По словам премьера, за время пандемии правительство осуществило ряд мер для помощи бизнесу. В пример он привел предоставление 12 миллиардов гривен помощи малому и среднему бизнесу через коммерческие банки.

Напомним: