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Через центры занятости работу нашли 430 тысяч человек – Шмыгаль

Вторник, 17 ноября 2020, 02:32
Через центры занятости работу нашли 430 тысяч человек – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что 430 тысяч украинцев устроились на работу через центры занятости.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "На сегодняшний день через центры занятости официально трудоустроено более 430 тысяч человек. Это также то, над чем мы работали 8 месяцев, чтобы помочь бизнесу".

Детали: По словам премьера, за время пандемии правительство осуществило ряд мер для помощи бизнесу. В пример он привел предоставление 12 миллиардов гривен помощи малому и среднему бизнесу через коммерческие банки.

Напомним: 

  • В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривен, которые позволят продержаться на карантине.

Украинская правда
Темы: Шмыгальробота
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