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Беларусь снижает уровень участия в Восточном партнерстве

Вторник, 17 ноября 2020, 12:21

Беларусь заявила, что снижает до экспертного уровень участия в инициативе "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.

"На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о снижении уровня нашего представительства в Восточном партнерстве. Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о снижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного", - сказал Макей.

Это означает, по его словам, что на мероприятиях "Восточного партнерства" Беларусь будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. В случае проведения саммита вопросы, касающиеся Беларуси, скорее всего, будут обсуждаться на уровне постоянного представителя Беларуси при Евросоюзе.

Также, по словам Макея, Беларусь приостановит диалог с ЕС по правам человека.

"Мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", - заявил он.

Восточное партнерство является общей политической инициативой Европейского Союза (ЕС), стран-членов ЕС и его шести восточных соседей: Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Республики Молдовы и Украины. Инициатива была запущена в мае 2009 года.

По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко.

Темы: БеларусьЕС
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