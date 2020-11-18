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Правительство Германии получило расширенные полномочия для борьбы с коронавирусом

Среда, 18 ноября 2020, 17:33

Депутаты Бундестага и Бундесрата поддержали изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, расширяющий полномочия правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Целью законопроекта, который носит официальное название "третий закон защиты населения", является, среди прочего, законодательное закрепление и конкретизация принятых ранее в стране мер по борьбе с распространением коронавируса, которые были введены постановлениями правительства.

В новой редакции закона, согласно принятым изменениям, появится новый пункт, который перечисляет возможные меры, которые могут вводить правительства федеральных земель и компетентные органы власти: например, предписания по соблюдению социальной дистанции, ограничения на передвижение и контакты с другими людьми, или ограничения на проведение культурных и развлекательных мероприятий.

Все эти меры были введены весной этого года и частично - в начале ноября, когда в Германии начал действовать так называемый "мягкий локдаун".

Также в законе теперь будет содержаться критическая величина количества новых случаев инфицирования, которая служит ориентиром для введения ограничений - от 35 до 50 случаев на 100 000 населения в течение семи последних дней.

Рассмотрение законопроекта в парламенте сопровождалось горячими дебатами, а также демонстрацией противников ограничительных мер у Бранденбургских ворот в Берлине. Из-за несоблюдения участниками противоэпидемических правил и невыполнение приказа разойтись полиция применила водометы, были задержаны более 100 человек.

Темы: Германиякоронавирус
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