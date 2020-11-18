В Норвегии коронавирус обнаружили у 16 моряков российского корабля

В норвежском порту Тромсе обнаружили коронавирус у 16 членов экипажа российского рыболовецкого корабля "Аквамарин".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Весь экипаж сдал тесты на наличие инфекции во вторник. Коронавирус обнаружили у 16 моряков.

Одного из членов экипажа отправили в больницу с симптомами болезни, остальных разместили в специальном центре для людей с положительными тестами.

Часть членов экипажа находится в карантине на борту корабля.

Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Киркенесе, российский траулер прибыл в Тромсе 17 ноября в связи с симптомами коронавірусної инфекции у одного из членов экипажа.

"По информации, полученной от капитана, проведенное в Тромсе тестирование подтвердило COVID-19 у 16 из 42 моряков. У 14 человек заболевание протекает бессимптомно. Один из больных помещен в медицинское учреждение, 33 моряки проходят карантин в гостиницах, восемь остаются на судне", - указали в диппредставительстве. Все 42 члена экипажа являются гражданами РФ.

Это уже не первый случай, когда российские суда с экипажем, зараженным коронавирусом, заходят в Тромсе. В октябре 24 человека на российском траулере "Обеляй" получили положительный результат тестов.