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Додон после поражения на выборах собрался в Россию

Четверг, 19 ноября 2020, 11:32

Президент Молдовы Игорь Додон, который проиграл президентские выборы в эти выходные, собрался с визитом в России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Додон рассказал, что провел телефонный разговор с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, с которым договорился о проведении рабочего визита в РФ "для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия".

"Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го", - отметил Додон.

Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Ее отрыв от действующего президента, пророссийского Игоря Додона - более 15 процентных пунктов: 57,75% против 42,25%, а на зарубежных участках Санду поддержали более 90% граждан.

Читайте больше на эту тему: Дружить даже с врагами: как Майе Санду придется выводить Молдову из политического кризиса

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Темы: МолдовапрезидентРосcиявиборы
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