Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Додон после поражения на выборах собрался в Россию

Четверг, 19 ноября 2020, 12:32

Президент Молдовы Игорь Додон, который проиграл президентские выборы в эти выходные, собрался с визитом в России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Додон рассказал, что провел телефонный разговор с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, с которым договорился о проведении рабочего визита в РФ "для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия".

"Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го", - отметил Додон.

Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Ее отрыв от действующего президента, пророссийского Игоря Додона - более 15 процентных пунктов: 57,75% против 42,25%, а на зарубежных участках Санду поддержали более 90% граждан.

Читайте больше на эту тему: Дружить даже с врагами: как Майе Санду придется выводить Молдову из политического кризиса

Темы: МолдовапрезидентРосcиявиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Молдова
Победа Санду позволит перезагрузить партнерство Украины и Молдовы - ОП
В Кремле прокомментировали проигрыш Додона на выборах в Молдове
Додон говорит о фальсификациях и хочет обжаловать результаты в суде
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...