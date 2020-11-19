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В ЕС отреагировали на указ Путина о признании документов, выданных на территории ОРДЛО

Четверг, 19 ноября 2020, 18:43

Европейский союз раскритиковал решение Кремля о признании документов и регистраций транспортных средств, выданных жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"4 ноября 2020 года президент Путин подписал указ, облегчающий признание Российской Федерацией документов и регистраций транспортных средств, выданных гражданам и постоянным жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Это представляет собой еще одну попытку России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В ЕС заявили, что ожидают, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных правительству территорий в Украину, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

В Брюсселе напомнили, что в 2019 году Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий выпустили руководство по обработке заявлений на получение визы от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, чтобы обеспечить уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также того, что правила ЕС о шенгенских визах правильно и последовательно применяются в Российской Федерации и Украине.

"Европейский Союз по-прежнему твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркивается в заявлении.

Темы: ПутинЕС


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