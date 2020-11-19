В Чехии на 3 недели продлили чрезвычайное положение, Кабмин просил на месяц

Депутаты парламента Чехии утвердили продление чрезвычайного положения до 12 декабря, но не поддержали предложение правительства Андрея Бабиша о продлении до 20 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Решение было принято с небольшим перевесом голосов - 54 из 103 депутатов проголосовали "за".

Оппозиция не согласилась на продление чрезвычайного положения на один месяц, как предлагало правительство. Она потребовала его полной отмены или продления только на неделю или 14 дней.

На пленарном заседании оппозиция упрекала представителей правительства, в частности, в том, что они до сих пор не разрешили возобновить работу для розничных торговцев. Она также раскритиковала новую меру, ограничивающую количество людей в магазинах.

Без согласия депутатов действие чрезвычайного положения прекратилось бы 20 ноября. В целом чрезвычайное положение в Чешской Республике действует с 5 октября.

В Чехии за последние сутки было зарегистрировано 3736 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это на 600 случаев меньше, чем в четверг на прошлой неделе.