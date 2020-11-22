Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Британия планирует смягчить карантин на период Рождественских праздников

Воскресенье, 22 ноября 2020, 18:37

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов объявить об ослаблении коронавирусных ограничений на неделю рождественских праздников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По предварительной информации, эта система будет действовать с 22 по 28 декабря при условии согласования с правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Также вероятно, что в соответствии с планом "четыре нации" семьям будет разрешено посещать рождественские церковные службы, а пабы и рестораны смогут работать на ограниченный период.

Джонсон, который все еще находится на самоизоляции, в воскресенье будет председательствовать на заседании кабинета министров, а затем в понедельник сделает заявление для парламента и опубликует свой "Зимний COVID-план".

"В нем также будет указано, как люди смогут увидеть своих близких на Рождество, несмотря на то, что министры ясно дали понять, что это не будет обычным праздничным периодом", - заявили в офисе премьера.

Ранее сообщалось, что Англия прекратит национальную изоляцию 2 декабря и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям.

Темы: Великобританиякарантинпразднования


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол

Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол

В Киеве нарушения карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре

Избиратели голосуют активнее, чем в прошлое воскресенье – "ОПОРА"

США вышли из Договора об открытом небе из-за России

фото, видеоСиловики задерживают протестующих по всему Минску

Все новости...
Великобритания
Англия со 2 декабря заменит общий карантин на строгие региональные ограничения
Британия и Канада достигли договоренности по будущей торговле после Brexit
Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании
Последние новости
20:16
В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол
20:04
Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол
19:50
Против членов УИК во Львове открыли три производства
19:21
В Киеве нарушения карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре
19:03
Во Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок
18:52
В Ровно пытались подкупить избирателей в пользу кандидата в мэры
18:37
Британия планирует смягчить карантин на период Рождественских праздников
18:25
ООС: обстрел возле Шумов и минирование, без потерь
17:55
Избиратели голосуют активнее, чем в прошлое воскресенье – "ОПОРА"
17:45
США вышли из Договора об открытом небе из-за России
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!