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Во Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок

Воскресенье, 22 ноября 2020, 19:03

На одной из ферм на западе Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Reuters.

1000 норок на ферме будут убиты, сообщило в воскресенье Министерство сельского хозяйства Франции.

Франция начала проверку своих четырех норковых ферм в середине ноября.

"На данном этапе тесты показали, что вирус циркулирует на ферме в регионе Эр-и-Луара. Вторая ферма осталась невредимой. На последних двух фермах еще продолжаются тестирования, результаты которых ожидаются в течение недели", - отметили в министерстве.

Случаи заражения норки также были зарегистрированы в других странах Европы, особенно в Швеции, Греции и Нидерландах.

В Дании было обнаружено, что вирус мутировал в другой штамм, который, как опасались эксперты, может сделать вакцину менее эффективной в случае передачи обратно человеку. В стране уничтожили около 17 миллионов норок.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили у норок на пушных фермах, "наиболее вероятно" уже исчез.

Заявление прозвучало после того, как правительство Дании столкнулся с самым большим кризисом во время пандемии, когда приказал уничтожить всех норок на фермах - более 15 млн, хотя юридических оснований для этого не было.

Темы: Франциякоронавирус


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