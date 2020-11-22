В Киеве нарушения карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре

В развлекательном заведении "VILLA RIVIERA" на Днепровской набережной в Киеве уже в третий раз зафиксировано нарушение карантинных мер.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Дословно: "Уже третий раз фиксируем нарушения карантинных мер развлекательным заведением "VILLA RIVIERA", которое находится по адресу: улица Днепровская набережная, 14 Д.

Сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве составлен протокол, заведение закрыто".

Детали: В сообщении отмечается, что контроль соблюдения карантинных мер в ночные часы осуществлялся сотрудниками Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве совместно с Департаментом муниципальной безопасности исполнительного органа Киевского городского совета и сотрудниками Дарницкого УП ГУНП в Киеве.

Также сообщается, что в Киеве были выявлены нарушения карантина и закрыт развлекательный центр "BESTIE" по адресу улица Евгения Коновальца, 44. Специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве на должностное лицо учреждения был составлен протокол по ст. 44-3 КУоАП.

Кроме того, ночью было выявлено нарушение карантина и закрыт развлекательный центр "BRUGGE", что по адресу улица Маршала Конева, 8. Несмотря на запрет принимать посетителей, заведение работало. На должностное лицо составлен протокол по ст. 44-3 КУоАП.

Кроме того, в субботу 21 ноября в Киеве было проверено 1603 субъекта и составлено 45 протоколов за нарушения карантина.

Больше всего нарушений выявлено в сфере торгового обслуживания населения (промышленные товары) и приема посетителей в заведениях общественного питания, хотя разрешено только осуществление адресной доставки заказов и заказов на вынос через специально оборудованное окно или входную дверь заведения.

Продолжалась работа по контролю соблюдения ограничений о запрете деятельности в выходные дни в торгово-развлекательных центрах.

Были выявлены нарушения в центре "Меридиан" по адресу: ул. В. Гавела, 8, где были допущены посетители к трем учреждениям, предоставляющим бытовые услуги населению. Составлены протоколы, центр закрыт.

В ТРЦ "Пирамида" по ул. Мишуги посетители допускались в помещение центра, при этом выдача промышленных товаров осуществляется на вынесенных из магазина столиках, что является нарушением пп.4 п.15 Постановления КМУ 641 (разрешается только адресная доставка заказов).

Также работниками ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве проверены места проведения культурно-массовых мероприятий. Обнаружен прием посетителей в Детском театре-студии "Колесико", ул. Андреевской спуск, 8. Составлен протокол по ст.44-3 КоАП.