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В Польше открылось командование армейского корпуса США, единственная подобная структура в Европе

Понедельник, 23 ноября 2020, 12:04

В Польше состоялось торжественное открытие передового командования 5-го армейского корпуса США, которое увеличит численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Присутствие передового командования здесь, на польской земле, является гарантией, которая сдержит потенциального агрессора. Из Познани 5-й корпус будет командовать сухопутными войсками США, которые действуют на восточном фланге НАТО", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Более 200 американских солдат будут служить в городе Познань. Командование 5-го армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.

Его основной задачей будет координация и контроль сухопутных войск США в Европе, оперативное планирование, сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

Две недели назад президент Дуда ратифицировал соглашение между Польшей и США о расширении сотрудничества в сфере обороны.

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Темы: ПольшаЕвропаСШАармия
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