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Болгария планирует закрытие школ, ресторанов и ТРЦ для сдерживания пандемии

Понедельник, 23 ноября 2020, 21:51

Болгария планирует закрыть школы, рестораны и магазины и запретить все спортивные мероприятия, частные праздники и экскурсии в рамках сдерживания всплеска заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил в понедельник, что меры, которые будут обсуждаться правоцентристским правительством в среду, направленные на предотвращения перегрузки системы здравоохранения.

Новые случаи заболевания коронавирусом в Болгарии удвоились за последнюю неделю. Таким образом общее число инфекций возросло до 121 820.

Около 6350 человек находятся в больницах, на 1000 больше, чем неделю назад, и более 400 находятся в реанимации.

Больницы находятся в напряженном положении, многие из них испытывают нехватку персонала из-за роста числа инфекций среди медиков.

Смертность от COVID - 19 в Болгарии на 100 000 человек является третьей по величине в Европейском союзе за последние 14 дней. В общей сложности от коронавирусной болезни в стране умерло 2880 человек.

"Как бы мы ни готовились, ни одна система (здравоохранения) не выдержит такого давления", - сказал Ангелов журналистам.

"Мы не можем позволить себе потерять жизнь молодых людей, стариков, врачей и учителей", - добавил он.

Согласно плану, который в случае его утверждения вступит в силу с 27 ноября, школы и университеты перейдут на онлайн-обучение, а детские сады и ясли будут закрыты.

Спортивные и культурные мероприятия будут запрещены, в том числе семинары, конференции и частные торжества. Все рестораны, бары и кафе будут закрыты, а также все магазины, за исключением аптек, продовольственных магазинов и банков.

Туристические поездки как по стране, так и за границу также будут запрещены.

Ранее премьер-министр Бойко Борисов заявил, что меры должны быть сбалансированными, чтобы сохранить экономику, а Ангелов выразил надежду, что эти меры позволят немного смягчить ситуацию до рождественских праздников.



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