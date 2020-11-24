Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

40% болгар считают коронавирус биологическим оружием

Вторник, 24 ноября 2020, 17:15

40% жителей Болгарии считают, что коронавирус является биологическим оружием, призванным регулировать численность населения планеты.

Таковы результаты опроса Trend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Nova TV.

33% опрошенных считают, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа.

Чуть больше половины опрошенных придерживаются мнения, что коронавирус является искусственно созданной болезнью. При этом доля тех, кто считал коронавирус искусственной болезнью еще в июне составляла 43%.

17% респондентов считают, что коронавирус вообще не существует и это глобальное мошенничество.

Еще одну коспирологическую теорию – о чипизацию под видом вакцинации – разделяют 16% опрошенных.

53% болгар не согласны с тем, что коронавирус распространяется через технологию 5G. Однако с этим утверждением согласны 10% опрошенных.

Исследование было посвящено отношению болгар к теориям заговора вокруг COVID-19. Опрос проводился в период с 2 по 10 ноября 2020 года путем очных интервью среди 1001 человека в возрасте от 18 лет и старше.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Болгариякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Болгария
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: