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40% болгар считают коронавирус биологическим оружием

Вторник, 24 ноября 2020, 18:15

40% жителей Болгарии считают, что коронавирус является биологическим оружием, призванным регулировать численность населения планеты.

Таковы результаты опроса Trend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Nova TV.

33% опрошенных считают, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа.

Чуть больше половины опрошенных придерживаются мнения, что коронавирус является искусственно созданной болезнью. При этом доля тех, кто считал коронавирус искусственной болезнью еще в июне составляла 43%.

17% респондентов считают, что коронавирус вообще не существует и это глобальное мошенничество.

Еще одну коспирологическую теорию – о чипизацию под видом вакцинации – разделяют 16% опрошенных.

53% болгар не согласны с тем, что коронавирус распространяется через технологию 5G. Однако с этим утверждением согласны 10% опрошенных.

Исследование было посвящено отношению болгар к теориям заговора вокруг COVID-19. Опрос проводился в период с 2 по 10 ноября 2020 года путем очных интервью среди 1001 человека в возрасте от 18 лет и старше.

Темы: Болгариякоронавирус


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