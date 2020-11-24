В Швейцарии женщина набросилась с ножом на людей в ТРЦ, полиция не исключает терракт

В швейцарском городе Лугано женщина набросилась с ножом на двух посетительниц торгового центра, ранив их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарское издание Corriere del Ticino.

Инцидент произошел около 14.00 на пятом этаже торгового центра. По неизвестным причинам молодая женщина набросилась с ножом на двух других женщин, ранив одну из них ножом в шею. По данным полиции, состояние потерпевшей тяжелое, но ее жизни ничего не угрожает.

Другая женщина получила ножевые ранения меньшей степени тяжести.

По данным очевидцев, нападавшая во время своей атаки использовала кухонный нож, который был выставлен в витрине одного из магазинов.

Также, как утверждают свидетели, нападавшая кричала, что она из террористической организации "Исламское государство".

Швейцарская полиция проводит расследование нападения и не исключает террористических мотивов.