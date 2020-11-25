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Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

Среда, 25 ноября 2020, 14:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
Фото ua.news

Судьи, рассматривающие дело против четырех обвиняемых в сбитии в 2014 году самолета Malaysia Airlines рейса MH17, в среду отклонили просьбу адвокатов защиты о предоставлении им дополнительного времени для расследования альтернативных сценариев причин авиакатастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Международное расследование, проведенное ранее Нидерландами, откуда родом примерно две трети из 298 жертв, пришло к выводу, что самолет был сбит российской ракетой.

Нидерландское правительство возлагает ответственность на Москву. Россия отрицает свою ответственность за катастрофу.

В суде заявили, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований.

Однако, по словам судьи, с некоторыми запросами адвокаты затянули, их можно было подать раньше.

"У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводился без затягивания времени", - заявил судья.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из обвиняемых Олега Пулатова. Защита россиянина требовал заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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Темы: MH17судНидерланды
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