Сенат Франции проголосовал за резолюцию о признании Нагорного Карабаха

Верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

"За" высказались 305 сенаторов, против — 1.

Текст, который не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер, совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии "Республиканцы", центристы (фракция UDI-Union centriste), Соцпартия, фракция CRCE (в основном, состоит из коммунистов) и экологисты.

Против принятия документа в ходе обсуждения высказались представители ультраправой партии "Национальное объединение".

Это первый случай, когда орган власти во Франции призывает признать Нагорный Карабах, отметил Брюно Ретайо, председатель фракции "Республиканцы" после внесения предложения в повестку дня Сената.

"Это премьера. Почти двадцать лет назад, Франция первой из всех наций мира признала геноцид армян. И вероятно, мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, которая осуждает действия господина Эрдогана и требует также проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных, в частности, в Нагорном Карабахе, но главное — требует признания Нагорного Карабаха", — объявил сенатор 19 ноября в эфире Sud-Radio.

Резолюция предлагает правительству "признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира".

Сенат Франции также в своем документе осудил "осуждает военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников и требует немедленного вывода Азербайджанских Вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-карабахском регионе с 27 сентября 2020 года".

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.